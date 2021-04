Publiziert 11/04/2021 Am 13:07 GMT

Es war der zehnte glatte Platzverweis in Ibrahimovics Klubkarriere, fünf Mal sah er Gelb-Rot.

Trainer Stefano Pioli nahm ihn in Schutz. "Ich habe mit Zlatan gesprochen. Er hat mit dem Schiedsrichter gestritten, aber er war nicht respektlos und hat ihn ganz sicher nicht beleidigt", sagte er: "Ibras letzter Satz zu Maresca war: 'Also ist dir egal, was ich sage?'"

Milan hielt mit dem Dreier Champions-League-Kurs. Der Ex-Frankfurter Ante Rebic (8.), Franck Kessie (44.) und Rafael Leao (90.+4) trafen.

Parma schwebt als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr, daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Riccardo Gagliolo (66.) nichts.

