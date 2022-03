Fußball

AS-Rom-Coach Jose Mourinho fordert Ende des Ukraine-Kriegs: "Stoppt den Krieg, stoppt jeden Krieg"

Roma-Trainer Jose Mourinho fordert vor dem Conference-League-Achtelfinale gegen Vitesse Arnheim auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wir müssen den Krieg und alle anderen beenden", sagt der portugiesische Star-Trainer. Er wolle sich öffentlich nicht über Politik äußern, so der zweimalige Champions-League-Sieger. Aber der Cheftrainer der AS Rom fordert abermals: "Stoppt jeden Krieg!"

00:00:39, vor 26 Minuten