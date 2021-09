Der Ex-Frankfurter Ante Rebic sorgte jedoch in der 76. Minute für den Ausgleich.

Mit nur zwei Punkten fiel das Team von Coach Massimiliano Allegri auf den 18. Tabellenplatz zurück. Milan, das erneut auf den angeschlagenen Zlatan Ibrahimovic verzichten musste, ist mit zehn Punkten vorerst Zweiter.

Neuer Tabellenführer ist Stadtrivale Inter Mailand (10 Punkte). Der Titelverteidiger gewann bereits am Samstag 6:1 (3:0) gegen den FC Bologna. Allerdings kann der SSC Neapel am Montag (ab 20.45 Uhr) mit einem Sieg bei Udinese Calcio noch an Inter vorbeiziehen.

Der bisherige Spitzenreiter AS Rom verlor bei Hellas Verona 2:3.

(SID)

