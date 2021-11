"Mou, bestimmte Ausfälle sowohl in der Abwehr als auch im Sturm sind einfach unbegreiflich", urteilte der "Corriere dello Sport". "Mourinho explodiert vor Wut, doch seine Abwehr bröckelt, dafür gibt es keine Entschuldigungen", ergänzte "Tuttosport".

Die neuerliche Niederlage erhöht den Druck auf den einstigen Erfolgscoach, der erst vergangenen Donnerstag mit seinen Schützlingen über ein 2:2 gegen die Norweger von Bodö/Glimt in der Conference League nicht hinausgekommen war.

Ad

"The Special One" zeigte sich nach der Niederlage in der Lagunenstadt nervös und kritisierte die Schiedsrichter wegen eines verhängten Elfmeters. Mourinho witterte gar einen Komplott: "Die Regeln werden von denen gemacht, die noch nie Fußball gespielt haben, aber sie sind die Mächtigen, die entscheiden."

Serie A Trotz zwei Mann mehr: Neapel stolpert gegen Verona VOR 13 STUNDEN

Der Portugiese, der im Sommer einen Dreijahres-Vertrag bei den Römern unterzeichnete, rechnet mit schwierigen Zeiten bei der Roma. "Wir haben den vierten Tabellenplatz als Ziel doch wir sind noch nicht auf diesem Niveau. Dieses wird eine Saison von Wiederaufbau und Schmerzen ein", sinnierte Mourinho. Zurzeit nimmt die Roma in der Serie A den sechsten Tabellenplatz ein - einen Rang hinter dem Lokalrivalen Lazio.

Das könnte Dich auch interessieren: Milan verpasst Tabellenführung im Derby della Madonnina

(SID)

Guardiola teilt nach Sieg aus: "Die Leute haben mich verarscht"

La Liga Ex-Dortmunder schießen Real Sociedad zurück an die Tabellenspitze VOR 14 STUNDEN