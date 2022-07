Fußball

Ángel Di María beim Medizincheck: Fans von Juventus Turin empfangen argentinischen Neuzugang

Angel Di Maria steht kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Der Argentinier ist am Donnerstagabend in Italien gelandet und wurde am Freitag vor dem Vereinsgelände von zahlreichen Fans empfangen.

