Fußball

Juventus: Leonardo Bonucci und Massimiliano Allegri reagieren auf Last-Minute-Chaos gegen Salernitana

Juventus erlebt beim 2:2 gegen Salernitana eine der verrücktesten Schlussphasen in der Vereinsgeschichte. Man müsse sich fragen, warum es dieses Chaos zuletzt so oft gibt, so Leonardo Bonucci.

00:00:46, vor 7 Minuten