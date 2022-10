Der Spanier zähle zu den sechs Verletzten bei der Messerattacke, für die ein psychisch gestörter 46-jähriger Italiener verantwortlich gemacht wird, hieß es. Nach Informationen Arsenals sei Mari "nicht ernsthaft verletzt" worden.

Monza Calcio wandte sich am Abend via Twitter an seinen verletzten Spieler. "Lieber Pablo, wir sind alle hier in der Nähe von dir und deiner Familie, wir lieben dich, kämpfe weiter, wie du es kannst, du bist ein Krieger, und du wirst bald gesund werden", wurde Monzas Geschäftsführer Adriano Galliani dort zitiert.

Ad

Der Angreifer sei von den Carabinieri festgenommen worden. Einer ersten Rekonstruktion zufolge habe der Mann, der unter Depressionen litt und sich in ärztlicher Behandlung befand, ein Messer aus den Regalen des Supermarktes genommen und auf die vermutlich willkürlich ausgewählten Personen eingestochen - darunter sei auch Mari gewesen.

Serie A Gosens vor Bundesliga-Wechsel? Zu diesem Klub soll es Kontakt geben VOR 15 STUNDEN

Mehrere Kunden des Einkaufzentrums sollen den Angreifer aufgehalten und ihn der Polizei übergeben haben.

Monza Calcio steht im Besitz des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Galliani soll den verletzten Mari im Krankenhaus besucht haben.

Das könnte Dich auch interessieren: Ersten Matchball genutzt: Freiburg steht vorzeitig im Achtelfinale

(SID)

Serie A Sieg bei der Roma: Neapel bleibt in Italien das Maß aller Dinge UPDATE 23/10/2022 UM 21:28 UHR