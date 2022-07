Fußball

Paulo Dybala: AS Rom bereitet dem Neuzugang einen spektakulären Empfang mit Mega-Show mitten in der Stadt

Spektakulär, spektakulärer, AS Roma: Der italienische Hauptstadt-Klub und seine Fans bereiteten Neuzugang Paulo Dybala bei seiner Vorstellung am Dienstag einen sensationellen Empfang. Der argentinische Nationalspieler, der zuvor bei Juventus Turin spielte, wurde mitten in der Stadt vor dem Quadrato della Concordia mit einer spektakulären Show den tausenden Fans präsentiert, die ihn groß feierten.

00:02:09, vor einer Stunde