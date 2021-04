Publiziert 19/04/2021 Am 07:54 GMT

Gary Neville fand deutliche Worte zur Gründung der Super League. Der ehemalige englische Nationalspieler sei seit 40 Jahren Manchester-United-Fan, aber total empört. "Setzt diese Vereine an das Ende der Tabelle, nehmt ihnen alle Punkte weg und auch das Geld. Das ist kriminell. Ein krimineller Akt gegen Fußballfans in diesem Land. Das ist eine Schande", sagte er gegenüber "Sky Sports".

Der ehemalige Fußballer habe generell nichts gegen die Modernisierung von Fußball-Wettbewerben, "aber diese Bemühungen mitten in die Corona-Zeit zu bringen, mitten in diese Wirtschaftskrise, die es für jeden Klub gibt - das ist ein absoluter Skandal", so Neville.

Manchester United und alle englischen Vereine, die dafür unterschrieben haben - und damit gegen den Rest der Premier League -, sollten sich "schämen", führte der 46-Jährige weiter aus: "Während einer Saison zu unterschreiben ist ein Witz."

Die Bosse der Super League verteidigen jedoch die geplanten Pläne. Florentino Perez, erster Vorsitzender der Super League, ist sich sicher: "Wir werden dem Fußball auf jeder Ebene helfen und ihn an seinen rechtmäßigen Platz in der Welt bringen."

Die Reaktionen zur Super League

Gary Neville, Ex-Kapitän von Manchester United: "Manchester United, Arsenal, Tottenham sind nicht einmal in der Champions League. Haben sie das Recht, dort teilzunehmen? Sie sind ein schlechter Witz."

Premier League: "Fans eines Vereins in England und in ganz Europa können derzeit davon träumen, dass ihre Mannschaft gegen die Besten spielt. Wir glauben, dass das Konzept einer europäischen Super League diesen Traum zerstören würde."

DFL-Boss Christian Seifert: "Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Topklubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben."

FIFA: "Aus unserer Sicht und in Übereinstimmung mit unseren Statuten, sollte jeder Wettbewerb im Fußball, egal ob national, regional oder global die Grundprinzipien Solidarität, Inklusivität, Integrität und gleichberechtigte finanzielle Umverteilung widerspiegeln."

UEFA: "Wir danken den Klubs in anderen Ländern, insbesondere den französischen und deutschen Klubs, die sich geweigert haben, sich dem anzuschließen."

Europäische Fanvereinigung "Football Supporters Europe" (FSE): "Dieser geschlossene Wettbewerb wird der letzte Nagel im Sarg des europäischen Fußballs sein und alles zerstören, was ihn so beliebt und erfolgreich gemacht hat: Belohnung sportlicher Leistungen, Auf- und Abstieg, Qualifikation zu UEFA-Wettbewerben über nationale Erfolge und finanzielle Solidarität

Britischer Premierminister Boris Johnson: "Die Pläne für eine europäische Super League wären sehr schädlich für den Fußball. Wir unterstützen die Fußballverbände dabei, Maßnahmen zu ergreifen."

Florentino Perez, Präsident von Real Madrid und erster Vorsitzender der Super League: "Wir werden dem Fußball auf jeder Ebene helfen und ihn an seinen rechtmäßigen Platz in der Welt bringen."

Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin und neuer stellvertretender Vorsitzender der Super League: "Wir haben uns in diesem kritischen Moment zusammengetan, um den europäischen Wettbewerb zu verändern, das Spiel, das wir lieben, auf eine nachhaltige Grundlage für die langfristige Zukunft zu stellen."

Joe Glazer von Manchester United, ebenfalls neuer stellvertretender Vorsitzender: "Durch die Zusammenführung der weltbesten Vereine und Spieler wird die Super League ein neues Kapitel für den europäischen Fußball aufschlagen, ein Weltklassewettbewerb wird damit sichergestellt und finanzielle Unterstützung für die breitere Fußballpyramide erhöht."

