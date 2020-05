Der deutsche Torhüter Loris Karius hat mit sofortiger Wirkung seinen Leihvertrag beim türkischen Tabellenfünften Besiktas Istanbul gekündigt. Einen Bericht der "Bild" bestätigte der 26-Jährige inzwischen auf Instagram. Karius hatte laut Auskunft seines Beraters mehrfach erfolglos die Zahlung ausstehender Gehälter angemahnt. Er wird nun vorerst zu seinem Stammverein FC Liverpool zurückkehren.

"Heute habe ich meinen Vertrag bei Besiktas gekündigt. Es ist schade, dass es so zu einem Ende kommt, aber ich habe alles versucht, diese Situation ohne Probleme zu lösen. Ich war monatelang sehr geduldig und habe es dem Vorstand immer und immer wieder gesagt. Dasselbe geschah bereits im vergangenen Jahr. Leider haben sie nicht versucht, dieses Problem zu lösen, und sogar meinen Vorschlag, durch eine Gehaltskürzung zu helfen, abgelehnt", schrieb der Deutsche in seinem Profil bei Instagram.

Zudem bedankte sich der frühere Mainzer bei den Besiktas-Anhängern für die Unterstützung: "Es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, für diesen Verein zu spielen. Besiktas kann stolz darauf sein, so leidenschaftliche Fans hinter sich zu haben, die immer wieder erstaunliche Unterstützung leisten. Ihr habt mich in guten wie in schlechten Zeiten immer unterstützt, und ich werde euch immer in bester Erinnerung behalten! Außerdem möchte ich mich bei allen meinen Mannschaftskameraden, dem Trainerstab und allen, die für den Klub arbeiten, bedanken. Ihr habt mich vom ersten Tag an mit weit geöffneten Armen empfangen.“

Karius beim FC Liverpool wohl ohne Chance

Karius beklagte wohl bereits im Januar das ihm das Gehalt nicht gezahlt wurde. Im April legte er Einspruch bei der FIFA gegen seinen Leihklub ein. Besiktas-Vorstand Erdal Torunogullari erklärte daraufhin: "Er möchte, dass wir ihn für die Monate bezahlen, in denen er nicht gespielt hat. Wir wollen keine Zahlung leisten, die nicht verdient ist."

Karius kam im Sommer 2018 aus Liverpool an den Bosporus und absolvierte 67 Pflichtspiele für die Istanbuler. Bei den Fans war er beliebt, von den Klubverantwortlichen fühlte er sich dagegen ungerecht behandelt. Sein Berater, Florian Goll, antwortete auf die Aussagen von Torunogullari mit deutlicher Schärfe: "Dass Vereinsvertreter Loris jetzt als Buhmann darstellen wollen, verurteile ich aufs Schärfste. Die angemahnten Zahlungen haben rein gar nichts mit der Coronakrise zu tun, auch wenn der Klub das gerne so kommuniziert.“

Beim FC Liverpool besitzt Karius noch einen Vertrag bis 2002. Mit den Reds hatte er 2018 im Champions-League-Finale gegen Real Madrid gestanden (1:3) und dabei zweimal gepatzt. Anschließend verpflichtete das Team von Trainer Jürgen Klopp den neuen Stammtorhüter Alisson Becker - und verlieh Karius an Besiktas. Da der brasilianische Nationalkeeper bei den Reds noch immer unumstritten gesetzt ist und sein Vertrag noch bis 2024 läuft, bleibt für Karius wohl nur die Rolle als Nummer zwei oder ein Wechsel zu einem anderen Verein.

(mit SID)

