Kevin-Prince Boateng bereitet sich auf den Restart der türkischen Süper Lig vor und begeisterte nun seine Fans mit einem beeindruckenden Trainingstor. Der an Besiktas Istanbul ausgeliehene Fiorentina-Star postete seinen Volley-Traumschuss am Donnerstag auf Instagram und meinte dazu: "Ich denke, ich bin bereit." Auch seine Teamkollegen feierten den Treffer lautstark.

Boateng bekommt den Ball in dem Video zugespielt, nimmt diesen an und vollendet aus der Drehung per Volley ins linke obere Eck. In den Kommentaren teilten als Reaktion darauf viele Fans Flammen- oder Muskel-Emojis und zeigten sich schwer beeindruckt von dem technischen Zauberstückchen.

Am Samstag (20:00 Uhr) wird es für Boateng und sein Team dann wieder richtig ernst. Gegen Antalyaspor müssen die Istanbuler in ihrem ersten Spiel nach der Ligapause antreten. Auch in der Türkei war der Spielbetrieb seit März wegen des Corona-Virus unterbrochen worden.

Im Winter erst kam Boateng auf Leihbasis vom AC Florenz zu Besiktas. Sechs Mal spielte der gebürtige Berliner für das türkische Team, dabei erzielte er zwei Tore. Trotz der wenigen Spiele ist Boateng schon jetzt ein Fan-Liebling.

Ein solches Traumtor dürfte daher auch viele Fans hoffen lassen, dass der ehemalige Frankfurter vielleicht dauerhaft bei Besiktas bleibt.

