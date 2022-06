Zwar verfügt der aktuelle Übungsleiter von Galatasaray, Doménec Torrent, noch über einen Vertrag bis 2023, Verein und Trainer arbeiten dem Vernehmen nach aber an einer einvernehmlichen Lösung. Der Spanier übernahm den Klub im Januar 2022, konnte die Erwartungen des Vorstands in 20 Spielen jedoch nicht erfüllen (sieben Siege, fünf Unentschieden, acht Niederlagen). Am Ende der Saison fand sich der 22-malige Meister auf einem unbefriedigenden 13. Platz wieder.

Sportdirektor Cenk Ergün, der nach vier Jahren wieder nach Istanbul zurückkehrt, habe sich mit Rose bereits auf ein zweijähriges Arbeitsverhältnis geeinigt. Darüber hinaus erwartet Rose laut "Fotomac" ein jährliches Gehalt von rund 2,5 Millionen Euro.

Der 45-Jährige sei aber nicht der einzige Kandidat für den Trainerposten bei Gala. Okan Buruk (kein Verein), Marcelo Gallardo (River Plate), Roberto De Zerbi (Shakhtar Donetsk) und Igor Tudor (kein Verein) sollen dem Ex-Trainer von RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund Konkurrenz machen.

Darüber hinaus bemühe man sich in Istanbul, Podolski für die Rolle des Assistenztrainers zu gewinnen. Der ehemalige Nationalspieler besitzt beim polnischen Klub Górnik Zabrze noch einen Vertrag bis 2023. Für Galatasaray kam Podolski zwischen 2015 und 2017 auf insgesamt 75 Spiele (34 Tore, 18 Assists).

