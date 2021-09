Der Vorfall ereignete sich im Jahr 2013. Damals stand Balotelli noch bei Manchester City unter Vertrag und wollte in einem Testspiel gegen LA Galaxy ein Tor per Hacke erzielen – traf allerdings nicht. Der damalige Skyblues-Trainer Roberto Mancini war darüber sichtlich verärgert und wechselte den Angreifer aus.

Zu diesem Zeitpunkt war der heutige Besiktas-Trainer Yalcin als TV-Experte tätigt und sagte über Balotelli: "Er hat kein Gehirn. Wenn ich an Mancinis Stelle wäre, würde ich ihn feuern!"

Mit seiner Geste nach seinem Treffer im Spiel gegen Besiktas wollte sich Balotelli scheinbar an Yalcin rächen. Besiktas lag bereits mit 3:0 in Führung, musste sich aber am Ende mit einem 3:3 zufriedengeben. In der 79. Minute traf Balotelli zum zwischenzeitlichen 2:3.

Nach dem Spiel postete Balotelli auf Instagram ein Video seines Treffers und auch seine anschließende Geste ist auf diesem zu sehen. Zudem schrieb er in seiner Instagram-Story: "Wir haben Hirn und vor allem haben wir Eier und Herz. Ein sehr großes Herz und wir sind stolz darauf."

Balotellis Geste sorgt für Empörung

Murat Sancak, Präsident von Adana Demirspor, zeigte sich allerdings alles andere als erfreut über den Vorfall: "Ich wünschte, es wäre nicht passiert. Sowohl die Kommentare von Sergen Yalcin als auch das, was Balotelli getan hat, waren nicht richtig."

Yalcin selbst äußerte sich schockiert über die Geste des Italieners. Es sei das erste Mal, dass er sehe, dass ein Spieler so etwas mit einem Trainer mache. "Ich konnte nicht verstehen, warum er das getan hat. Vielleicht liegt es daran, dass er letztes Jahr nicht zu Besiktas gegangen ist. Das zeigt seine Persönlichkeit", so der Coach.

