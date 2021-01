In Sevilla setzte es ein 2:3 (2:2, 1:1) nach Verlängerung gegen Athletic Bilbao, dabei hatte der Favorit nach zwei Toren von Antoine Griezmann bis zur 90. Minute 2:1 geführt. Dann glich jedoch Asier Villalibre aus, in der Verlängerung entschied Inaki Williams (93.) das Spiel.

Barcelona, das Team um den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, war sehr wackelig in die Saison gestartet, hatte aber zuletzt aber neun Spiele in Serie nicht verloren. Koeman wollte dennoch nicht von einem "Rückschritt" sprechen: "Titel zeigen immer, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber es war nur ein Spiel, und es war der Supercup. Wir werden in den kommenden Wochen zeigen, dass es in die richtige Richtung geht."