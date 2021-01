Die Top-Transfers-News im Überblick:

BVB weiterhin an Donyell Malen von PSV Eindhoven interessiert (13:55 Uhr)

Ex-Schalker Max Meyer zur TSG Hoffenheim? (10:45 Uhr)

FC Bayern an Éder Militao von Real Madrid interessiert (9:05 Uhr)

FC Bayern gibt Angelo Stiller an TSG Hoffenheim ab

14:35 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat sich ein Talent des FC Bayern geangelt. Wie der Bundesligist am Montag bekanntgab, kommt der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

"Angelo ist gewiss eines der spannendsten deutschen Talente im zentralen Mittelfeld und hat beim FC Bayern trotz der extrem hohen Konkurrenz bereits Profierfahrung sammeln können", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen: "Er hat einen sehr feinen linken Fuß, agiert geschickt und konsequent im Zweikampf und verfügt über eine hohe Spielintelligenz."

Stiller, der bei den Münchnern ausgebildet wurde und in dieser Saison bislang zu drei Pflichtspiel-Einsätzen bei den Profis kam, ist nach U21-Nationalspieler David Raum der nächste Neuzugang für die kommende Spielzeit.

+++

BVB weiterhin an Donyell Malen von PSV Eindhoven interessiert

13:55 Uhr: Borussia Dortmund bereitet sich im Hintergrund offenbar für den Fall vor, dass Jadon Sancho im Sommer zurück in die Premier League wechseln sollte. Das niederländische Fußball-Portal "soccernews.nl" schreibt, dass der BVB im Werben um Donyell Malen von der PSV Eindhoven das "konkreteste Interesse" zeige.

Dem BVB wird schon länger ein Interesse am 21-jährigen Stürmer nachgesagt, weitere Aktionen habe der aktuelle Bundesliga-Fünfte jedoch noch nicht unternommen. Neben Dortmund sollen auch die italienischen Top-Klubs Inter und AC Mailand sowie Juventus Turin am niederländischen Nationalspieler dran sein.

Malen wechselte 2017 von der U23 des FC Arsenal zur zweiten Mannschaft der PSV. Bereits ein Jahr später wurde er zu den Profis hochgezogen. In der laufenden Saison markierte der vielseitige Mittelstürmer in 25 Partien 17 Treffer, dazu legte er noch sieben Tore auf.

Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 25 Millionen Euro. Vertraglich ist er noch bis 2024 an die PSV gebunden.

+++

Eintracht Frankfurt leiht Dominik Kohr wohl zu Mainz 05 aus

13:00 Uhr: Dominik Kohr von Eintracht Frankfurt könnte schon in der Rückrunde für den Lokalrivalen FSV Mainz 05 auflaufen. Der "Hessische Rundfunk" berichtet, dass die Mainzer an einer Verpflichtung des 26-jährigen Mittelfeldspielers interessiert sind. Dem Bericht zufolge soll es erstmal um eine Leihe bis zum Saisonende gehen. Eine anschließende Verlängerung des Leihgeschäfts scheint jedoch nicht ausgeschlossen.

Kohr wechselte im Sommer 2019 für 8,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Frankfurt. Bisher kommt er auf 49 Spiele für die Hessen.

In der laufenden Saison spielt er unter Trainer Adi Hütter jedoch keine große Rolle. Zehn Mal durfte er in der ersten Saisonhälfte bisher ran und in den vergangenen vier Partien spielte er nur einmal. Am vergangenen Sonntag gehörte er gegen Schalke nicht zum Kader.

+++

Arsenal-Stürmer Lacazette im Fokus von Real Madrid und Atlético

12:15 Uhr: Alexandre Lacazette erzielte in dieser Saison schon neun Tore in 21 Partien für den FC Arsenal. Zuletzt gehörte er jedoch zweimal nicht zur Startelf. Das Verhältnis zu Trainer Mikel Arteta soll Medienberichten zufolge angespannt sein. Deutet sich da ein Abschied an?

Bereits bekannt ist das Interesse von Atlético Madrid, nun soll auch Lokalrivale Real Madrid den französischen Stürmer im Fokus haben. Das vermeldet die englische "Daily Mail".

Lacazettes Vertrag bei den Gunners läuft 2022 aus. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung wurden erstmal in den Sommer 2021 verschoben. Sein Marktwert liegt aktuell bei 35 Millionen Euro.

+++

FC Schalke erhält Absage von Daniel Ginczek

11:30 Uhr: Der FC Schalke 04 hat auf der Suche nach einer offensiven Verstärkung für den Abstiegskampf zuletzt auch bei Daniel Ginczek vom VfL Wolfsburg angefragt. Das berichtet der "Kicker". Demnach soll Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider persönlich den 29-jährigen Stürmer kontaktiert haben.

Schneider und Ginczek kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart. Jedoch soll es offenbar zu keiner Einigung gekommen sein.

Der ehemalige U21-Nationalspieler besitzt beim VfL noch einen Vertrag bis 2022, jedoch durfte er in der laufenden Saison nur in neun von 21 Partien ran. Bei sieben Einsätzen reichte es für ihn nur für die Jokerrolle.

+++

Max Meyer zur TSG Hoffenheim?

10:45 Uhr: Der Ex-Schalker Max Meyer ist seit einigen Tagen vereinslos, nachdem er seinen Vertrag beim Premier-League-Klub Crystal Palace aufgelöst hatte. Laut "Kicker" könnte der 25-jährige Mittelfeldspieler schon bald in die Bundesliga zurückkehren. Dem Fachblatt zufolge wäre ein Wechsel zur TSG Hoffenheim möglich.

Denn bereits 2018 soll die TSG an Meyer interessiert gewesen sein. Meyers Berater Roger Wittmann und Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp wird ein gutes Verhältnis nachgesagt. Laut "Bild" könnte sich Hopp eine Verpflichtung Meyers vorstellen. TSG-Manager Alexander Rosen dagegen hält aktuell offenbar wenig von dieser Idee.

Eine entscheidende Frage wäre sicherlich das Gehalt von Meyer. Bei Crystal Palace soll der Ex-Nationalspieler rund zehn Millionen Euro verdient haben. Solche Summen wird es in Hoffenheim definitiv nicht geben. Wenn Meyer in den Kraichgau wechseln will, müsste er sich mit deutlich weniger zufrieden geben.

+++

BVB verkauft Jeremy Toljan an US Sassuolo

10:00 Uhr: Jeremy Toljan wird Borussia Dortmund wohl endgültig verlassen. Der Außenverteidiger, der aktuell an US Sassuolo ausgeliehen ist, wird nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" fortan fest für den italienischen Erstligisten spielen.

Demnach wurde bereits Ende 2020 eine im Zuge der Leihe vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro wirksam. Dafür musste Toljan überhaupt nur wenige Spiele absolvieren. Der ehemalige U21-Nationalspieler stand bis Jahresende acht Mal für Sassuolo auf dem Platz und gehörte dabei immer zu Startelf.

Der inzwischen 26-Jährige wurde bereits im Sommer 2019 an den Serie-A-Klub ausgeliehen und lief bisher insgesamt 40 Mal für Sassuolo auf. Im vergangenen Sommer wurde die Leihe verlängert, nun kam es zur festen Verpflichtung.

+++

FC Bayern an Éder Militao von Real Madrid interessiert

9:10 Uhr: Der FC Bayern München hat bei der Suche nach einem Nachfolger für David Alaba offenbar Interesse an Éder Militao von Real Madrid. Das berichtet die „Bild".

Militao ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und ist damit ähnlich vielseitig wie Alaba. Der Brasilianer kam im Sommer 2019, in dem er mit der Nationalmannschaft die Copa América gewann, für 50 Millionen Euro vom FC Porto nach Madrid. Seitdem absolvierte er 23 Partien für die Königlichen. In seinem ersten Jahr wurde er mit Real direkt spanischer Meister.

In der laufenden Saison brachte es Militao bisher jedoch nur auf drei Partien. Sein bisher letztes Spiel bestritt der Verteidiger, der heute seinen 23. Geburtstag feiert, Ende Oktober. Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 30 Millionen Euro.

+++

Willkommen zum Transferticker am Montag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

