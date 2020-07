Verletzungspech für Shkodran Mustafi: Der deutsche Verteidiger des FC Arsenal wird zum zweiten Mal nach 2017 das FA-Cup-Finale verpassen. Wie der englische Spitzenklub mitteilte, fällt der Weltmeister von 2014 aufgrund einer Oberschenkelblessur für den Rest der Saison aus. Dies betrifft neben dem letzten Premier-League-Spieltag am Sonntag auch das Pokalfinale am 1. August.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Am letzten Spieltag in der Premier League trifft der FC Arsenal am Sonntag (17:00 Uhr) auf den FC Watford. Im FA-Cup-Finale am 1. August geht es gegen den Lokalrivalen FC Chelsea. Bereits 2017 war Shkodran Mustafi im Endspiel gegen Chelsea (2:1) nicht dabei.

Coupe de France Tumulte nach brutalem Foul an Mbappé: "Es hat geknackt" VOR EINER STUNDE

Unterdessen macht der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno nach seiner Knieverletzung Fortschritte. Anvisiert sei, teilte Arsenal mit, dass Leno in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteige. Leno hatte am 20. Juni im Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion (1:2) eine Bänderdehnung im rechten Knie erlitten.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Weg für RB frei ins CL-Finale? Warum Nagelsmann jetzt liefern muss

(SID)

Play Icon WATCH Transfer-Check: United nimmt Bayern-Star als Alternative für Sancho ins Visier 00:01:23

Premier League Klopp über Bayern-Star: "Thiago ist ein toller Spieler, aber ..." VOR 3 STUNDEN