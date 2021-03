Publiziert 21/03/2021 Am 15:28 GMT | Update 21/03/2021 Am 16:07 GMT

Chelsea hatte von Beginn an viele Ballaktionen, kam aber nur selten in die Nähe der Gefahrenzone. Die Gäste fokussierten sich auf die Defensivarbeit und standen kollektiv sehr tief. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, zwingende Torchancen gab es im ersten Abschnitt nur wenige. Der FC Chelsea hatte Probleme, Sheffields letzte Reihe zu überspielen.

Die Blues gingen im Anschluss an eine Standardsituation etwas glücklich in Führung. Mason Mount gab von rechts per Eckstoß hoch nach innen. Der Ball rutschte bis zu Ben Chilwell durch, der knapp außerhalb der Box in halblinker Position flach draufhielt. Oliver Norwood versuchte, zu entschärfen, lenkte den Schuss aber aus sechs Metern zum 1:0 ins rechte untere Eck (24.).

Mit dem Vorsprung im Rücken schienen es die Londoner nicht eilig zu haben. Das Spieltempo war nicht allzu hoch. Sheffield tauchte nach dem Gegentreffer zunächst nicht nennenswert in der Offensive auf und kassierte in der 42. Minute nach einem individuellen Fehler von Norwood beinahe das 0:2. Christian Pulišić scheiterte aber aus elf Metern an Keeper Aaron Ramsdale.

Die Ballbesitzanteile waren nach dem Seitenwechsel ausgeglichen. Es verging in der zweiten Halbzeit lediglich eine Minute, ehe Pulišić nach tollem Dribbling erneut am parierenden Ramsdale scheiterte. Anschließend strahlten die Hauptstädter kaum mehr Torgefahr aus.

Sheffield United kam nach Hereingaben von den Außenbahnen aus aussichtsreichen Positionen zum Abschluss, verpasste den Ausgleichstreffer, der durchaus verdient gewesen wäre, jedoch. Die beste Gästechance ereignete sich in der 67. Minute, als David McGoldrick aus vier Metern per Flugkopfball vorbeinickte.

Kurz vor Schluss schloss der eingewechselte Hakim Ziyech einen Konter erfolgreich ab und machte mit seinem Tor zum 2:0 den Deckel drauf (90.+2).

Sheffield United unterliefen in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits drei Eigentore. Nur ein aktueller englischer Erstligist traf in diesem Zeitraum noch häufiger in den eigenen Kasten: Der FC Arsenal (4).

Das fiel auf: Die Null steht weiterhin

Im Vergleich zu Chelseas 2:0-Sieg über Atlético Madrid nahm Thomas Tuchel neun personelle Startelfveränderungen vor. Lediglich Kurz Zouma und Mateo Kovačić begannen zum zweiten Mal in Folge. Somit agierte mit Zouma auch nur ein Akteur der Dreier- respektive Fünferkette, die gegen die Rojiblancos aufgeboten wurde. Und trotz der vielen Umstellungen stand die Null aus Blues-Sicht erneut auf der richtigen Seite - wettbewerbsübergreifend zum siebten Mal hintereinander. In der Vereinsgeschichte des FC Chelseas gab es in dieser Kategorie nur eine längere Serie: Und zwar im Jahr 1905 mit neun Spielen ohne Gegentor. Allerdings ließen die Blues diesmal hochkarätige gegnerische Torchancen zu und hätten sich dementsprechend durchaus einen Treffer fangen können.

Die Statistik: 15

Chelsea erreichte zum 15. Mal in diesem Jahrtausend ein Viertelfinale des FA Cups. Keinem Klub gelang das in diesem Zeitraum häufiger.

