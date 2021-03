Publiziert 20/03/2021 Am 19:28 GMT | Update 20/03/2021 Am 19:48 GMT

Borussia Dortmunds Viertelfinal-Gegner in der Königsklasse Manchester City war in der selben Runde des FA-Cups beim FC Everton zu Gast. Im Duell der ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti und Pep Guardiola machte es das Team des Italieners seinem spanischen Vorgänger durch diszipliniertes Verteidigen schwer, sich Chancen zu erarbeiten. Die besten Gelegenheiten im ersten Durchgang gehörten nach zwei Standard- und einer Umschaltsituation sogar den Gastgebern. Ein Fallrückzieher von Richarlison flog nur knapp über den Querbalken (18.). Nach einem Steckpass von Gylfie Sigurdsson in Richtung Dominic Calvert-Lewin eilte Ederson-Vertreter Zack Steffen gerade noch rechtzeitig aus seinem Kasten (34.) und zu guter Letzt rettete Oleksandr Zinchenko einen Kopfball Yerri Minas noch knapp vor der Linie (44.).

Nach der Pause bot sich über lange Zeit ein ähnliches Bild im Goodison Park: Manchester City lief an, hatte mehr Ballbesitz, doch Everton machte geschickt das Zentrum dicht und ließ nur wenige Chancen zu. Und erneut gelang auch den Hausherren mit einem weiteren Freistoß ein gefährlicher Abschluss, doch Richarlison verzog knapp (58.). Quasi im Gegenzug hatten die Gäste ihre bis dahin beste Chance. Fernandinho machte Tempo über links und fand im Zentrum Raheem Sterling, der direkt abzog, doch João Virgínia parierte glänzend (58.). Wenige Minuten später versuchten es die Citizens dann auch mal aus der Distanz, doch Phil Foden verzog knapp (66.). Auch den nächsten Abschluss der Gäste auf das Tor gab Foden ab, doch erneut war der starke Jordan Pickford-Ersatz Virgínia zur Stelle (83.).

Als vieles für eine Verlängerung sprach, traf Manchester City dann doch noch zur verdienten Führung. Aymeric Laporte stürmte mit nach vorne, traf nach einer sensationellen Tat Virgínias aber nur die Latte, der Abpraller landete auf dem Kopf von Gündogan, der aus sechs Metern keine Probleme hatte, die drohende Verlängerung abzuwenden (84.).

Champions League Neymar macht schon den Ninja: Da rollt was auf die Bayern zu GESTERN AM 17:06

In der Schlussminute bediente der kurz zuvor eingewechselten Rodri den ebenfalls als Joker agierenden Kevin de Bruyne, der sich allein vor dem Tor die Chance zur Entscheidung nicht nehmen ließ (90.).

City zog somit verdient nach Southampton als zweites Team ins Halbfinale des FA-Cup ein. Morgen werden bei Chelsea gegen Sheffiled und Leicester gegen Manchester United die übrigen Halbfinal-Tickets vergeben.

Der Tweet zum Spiel:

Läuft beim Nationalspieler.

Das fiel auf: Diszipliniert und geschickt verteidigende Toffees

Trotz der zwei späten Gegentore zeigte Everton eine fast perfekte Defensivleistung gegen die vielleicht aktuell beste Mannschaft in Europa. Besonders das Zentrum machten die Männer von Carlo Ancelotti gekonnt dich, weshalb der Tabellenführer der Premier League lange brauchte, um überhaupt zu Chancen zu kommen. Zudem zeigte sich Virgínia als starker Rückhalt und empfahl sich für weitere Aufgaben.

Die Statistik: 87

Erstmals seit 87 Jahren oder der Saison 1933/34 steht Manchester City wieder in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten im Halbfinale des FA-Cup.

Das könnte Dich auch interessieren: Neymar macht schon den Ninja: Da rollt was auf die Bayern zu

Angst vor PSG? So reagieren die Bayern-Stars

Champions League Reaktionen zur Auslosung: PSG heiß auf Wiedergutmachung gegen Bayern GESTERN AM 14:03