"Das muss ein Witz sein", schimpfte Leah Monroe in einer inzwischen gelöschten "Instagram"-Story, "nicht mal auf der Bank?!"

Tatsächlich war Abraham bei der 0:1-Niederlage nicht unter den Ersatzspielern der Londoner, was aber wenig überraschte: Seit Amtsantritt von Tuchel kommt der 23-jährige Stürmer nur noch selten zum Einsatz und steht vor einem Wechsel.

Doch Abraham ist weiter mit zwölf Saisontoren, davon vier im FA Cup, der erfolgreichste Torschütze bei Chelsea - woran auch seine Partnerin erinnerte.

Ihr Fazit: "Das macht überhaupt keinen Sinn."

Tuchel hatte Timo Werner in die Startelf berufen und in der Schlussphase Olivier Giroud eingewechselt - doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Seine Entscheidung sei aber keine absichtliche Degradierung von Abraham gewesen, erklärte er nach der Partie: "Nein - das sind einfach schwere Entscheidungen am Spieltag, wenn man nur 18 Spieler nominieren kann."

