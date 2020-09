Robbie Williams fläzt auf seinem beigen Sofa, das Designerhemd ist fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Mit Süßholz raspelnder Stimme schwärmt der britische Popstar und große Fußballfan ausgerechnet von einem deutschen Spieler. "Sein Fuß ist magisch", sagt Williams: "Er ist ein Zauberer." Gemeint ist Toni Kroos.

In der nach ihm benannten Dokumentation, die am Montagabend im Free-TV Premiere feierte, huldigt nicht nur Williams dem Nationalspieler. Auch Startrainer wie Zinedine Zidane ("Ich liebe es, ihn trainieren zu sehen"), Pep Guardiola ("In schwierigen Momenten ist er der Mutigste von allen") und Jupp Heynckes ("Er sieht alles") übertreffen sich gegenseitig mit Lobeshymnen auf den Profi von Real Madrid.

Für Bundestrainer Joachim Löw ist Kroos ohnehin "ein absoluter Schlüsselspieler", der das stark verjüngte und ersatzgeschwächte DFB-Team zum Auftakt der Nations League am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz (beide 20:45 im Liveticker auf Eurosport.de) als Kapitän anführen soll. Der Rio-Weltmeister kommt zwar "locker flockig aus dem Urlaub", wie er selbst sagt. Doch auch ohne viel Training ist er bei Löw gesetzt - das muss er ihm auch nicht mehr mitteilen.

Kroos: "Spiritus Rector" oder "Querpass-Toni"?

"Es ist eigentlich so: Wenn ich nichts höre von Jogi, dann reise ich an", verriet der 30-Jährige in seinem Spotify-Podcast "Einfach mal Luppen" mit Bruder Felix Kroos. Die Kadernominierung verfolgt er deshalb schon lange nicht mehr, "in dem guten Gefühl, dass ich dann schon dabei bin".

Da ist es wieder, dieses enorme Selbstvertrauen, das Kritiker auch als Selbstüberschätzung bezeichnen. Trotz seiner riesigen Erfolge scheiden sich noch immer die Geister an seinem kühlen Auftreten und vor allem an seiner Spielweise. Für manche ist der 96-malige Nationalspieler der "Spiritus Rector", für andere der "Querpass-Toni". Der Profi, der als einziger Deutscher viermal die Champions League gewonnen hat, muss sich sportlich mitunter immer noch rechtfertigen.

"Ich war nie der, der 90 Minuten über den Platz sprintet oder 28 Grätschen macht", sagte Kroos einmal, nachdem ihn Ex-Nationalspieler Bernd Schuster als "Dieseltraktor" bezeichnet hatte, der "nur vor sich her trabt und nichts macht". Kroos steht über Kritik dieser Art, denn: "Wenn ich es leicht aussehen lasse, dann habe ich meinen Job erledigt."

Löw denkt nich daran, Kroos zu opfern

Dass er es aufgrund seines oft unterkühlt wirkenden Temperaments nie zum Fanliebling bringen wird, ist dem Mecklenburger durchaus bewusst. "Ich befinde mich immer in einem neutralen Gefühlszustand, ohne Schwankungen", sagte er. Seine Frau Jessica verriet: "Toni wird diese Lässigkeit ja als Null-Bock-Art vorgeworfen - aber so ist er natürlich nicht."

Das beweist er im Podcast mit seinem Bruder. Dort plaudern die beiden Fußballprofis aus dem Nähkästchen, scherzen und nehmen sich gegenseitig auf die Schippe. Der Humor? Trocken. Auch Kroos' Spiel kommt ohne unnötige Schnörkel aus - und ist gerade deshalb so immens wichtig für seine Mannschaft. Daher denkt Löw überhaupt nicht daran, den letzten verbliebenen Feldspieler aus der Weltmeister-Startelf dem Umbruch zu opfern.

