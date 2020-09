Joachim Löw hatte sich den Start in die EM-Saison mit dem Nations-League-Kracher gegen Spanien ganz anders vorgestellt. Über 50.000 Fans in Stuttgart beim Giganten-Duell der früheren Weltmeister, ein richtiger "Härtetest" für seine EURO-Wunschelf mit Kapitän Manuel Neuer und den Münchner Triple-Helden. Doch beim ersten Geisterspiel der deutschen Länderspielgeschichte am Donnerstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) fehlen dem Bundestrainer gleich neun Stars um Neuer und die Unterstützung der Anhänger. "Wir haben eine Situation, die es so noch nie gegeben hat", sagte Löw - doch er ist wild entschlossen, das Beste aus dem Kaltstart zu machen.