Fußball

Toni Kroos über Clásico zwischen FC Barcelona und Real Madrid: "Es ist sehr besonders"

Der nächste Clásico steht an. Am Wochenende treffen der FC Barcelona und Real Madrid in der Liga aufeinander. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Real-Mittelfeldstratege Toni Kroos erklärt, wie viel ihm diese Partie bedeutet. "Ich weiß nicht, wie viele Clásicos ich bereits gespielt habe. Es ist eine Ehre, bei so vielen Auflagen dabei zu sein", schwärmt der 31-Jährige unter anderem.

00:01:48, vor 9 Minuten