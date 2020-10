Der Deadline Day 2020 ist vorüber. In der Bundesliga schlug der FC Bayern am 5. Oktober auf dem Transfermarkt noch einmal richtig zu. Mit Eric Maxim Choupo-Moting (PSG), Douglas Costa (Juventus Turin), Bouna Sarr (Olympique Marseille) verstärkten sich die Münchner am letzten Tag der Transferperiode mit drei Neuen. Mit Michael Cuisance gab der deutsche Rekordmeister einen Spieler an Olympique Marseille ab.