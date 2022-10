Marie Steiner (23.) und die eingewechselte Melanie Krüger (90.+5) trafen für die deutsche Mannschaft, die alle drei Partien der Vorrunde gewonnen hatte.

Im Kampf um das Endspiel wartet am Mittwoch in Margao entweder Titelverteidiger Spanien oder Japan, beide treffen am Samstag aufeinander.

Bei der WM vor vier Jahren war Deutschland im Viertelfinale an Kanada (0:1) gescheitert.

In ein WM-Endspiel hat es eine deutsche U17 noch nie geschafft, sowohl 2008 (1:2 gegen die USA) als auch 2012 (1:2 gegen Südkorea) war im Halbfinale Endstation.

