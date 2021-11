Fußball

U21 - Co-Trainer Hermann Gerland kritisiert Jugendausbildung massiv: "Ein Unding!"

Die Jugendausbildung liegt Hermann Gerland sichtlich am Herzen. Der Co-Trainer des U21-DFB-Teams findet, dass in den frühen Stadien der Fußballausbildung viel zu wenig gedribbelt wird. Eine Fähigkeit die später nicht mehr antrainiert werden könne. Problematisch sieht der Trainer-Veteran auch das Vorgehen in der Jugend des FC Bayern München: zu viele Spieler - zu wenig Spielpraxis.

00:01:08, vor einer Stunde