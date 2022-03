Malick Thiaw und Reda Khadra fallen für die Partien am Freitag in Aachen gegen Lettland (18.15 Uhr) und vier Tage später in Israel (17 Uhr) verletzungsbedingt aus. Erkrankt passen müssen Torhüter Luca Philipp, Armel Bella Kotchap und Patrick Osterhage.

Di Salvo nominierte Faride Alidou, Marton Dardai, Shinta Appelkamp und Vincent Müller nach. "Ich bin überzeugt, dass wir weiterhin eine richtig gute Mannschaft auf den Platz bekommen. Wir möchten beide Spiele gewinnen", sagte er.

Offen ist noch der Einsatz von Kevin Schade, Angelo Stiller, Luca Netz, Jordan Beyer, Frederik Jäkel und Malik Tillman. Zuvor hatte unter anderem Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund verletzungsbedingt abgesagt.

Die deutsche U21 führt die Qualifikationsgruppe B nach sechs Spielen mit 15 Zählern an. Punktgleich folgt Israel auf Platz zwei vor Polen.

