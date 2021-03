Publiziert 27/03/2021 Am 21:52 GMT | Update 27/03/2021 Am 22:44 GMT

Die Niederländer agierten zu Beginn forsch nach vorne. Deutschland war zunächst hauptsächlich mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt und ließ defensiv kaum Lücken aufkommen. Es gab einige Foulspiele, worunter der Spielfluss litt. Torgefahr entstand im ersten Durchgang auf beiden Seiten nur selten. Jong Oranje hatte in der 36. Minute eine dicke Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber am Aluminium. Arne Maier bekam keinen Zugriff auf Cody Gakpo, der nahe dem linken Sechzehnereck aus dem Stand hoch auf den zweiten Pfosten flankte. Dort nickte Dani de Wit aus geringer Entfernung an den linken Pfosten.

Vier Minuten später schoss Mergim Berisha innerhalb des Strafraums aus halbrechter Position auf den Kasten, konnte Schlussmann Kjell Scherpen aber nicht bezwingen. Es war in der ersten Halbzeit der erste - und blieb der einzige - Schuss des DFB-Teams aufs Ziel.

Es waren nach dem Seitenwechsel erst zwei Minuten vorüber, ehe die Elftal von einem groben Schnitzer Finn Dahmens profitierte, indem sie mit 1:0 in Front ging. HSV-Spieler Josha Vagnoman beförderte den Ball von der rechten Seite per Einwurf in den Strafraum zu Dahmen. Der Keeper hob sich diesen zunächst mit links an die eigene Brust und versuchte anschließend, aus der Gefahrenzone zu schießen, traf das Spielgerät dabei aber nicht gut. Justin Kluivert schnappte es sich und schob ins leere Tor.

Es folgte eine ziemlich ausgeglichene Phase, in der sich beide Mannschaften großteils im Mittelfeld neutralisierten.

In der Schlussphase bot Deutschland eine starke Willensleistung und belohnte sich dafür mit dem Treffer zum 1:1-Endstand. Der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Jonathan Burkardt setzte sich auf der rechten Seite in hohem Tempo gegen Sven Botman durch und gab flach an den Fünferrand. Dort schob Anderlecht-Stürmer Lukas Nmecha aus zentraler Position flach ein (84.).

Noa Lang wurde in der 22. Minute verletzungsbedingt ersetzt. Der von Ajax Amsterdam an den FC Brügge ausgeliehene Spieler verließ den Rasen, nachdem er sich am linken Knie wehtat. Der Frust darüber war ihm deutlich anzusehen. Gute Besserung!

Das fiel auf: Wiedersehen nach Spuckattacke

Jordan Teze und Salih Özcan standen sich erstmals seit Oktober 2018 auf dem Rasen gegenüber. Damals, in der U20, endete das Spiel 1:1, in dessen Anschluss Teze DFB-Kapitän Özcan anspuckte. Es war nicht die erste Spuckattacke im Rahmen eines Länderspiels zwischen diesen beiden Nationen. Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 1990 spuckte Frank Rijkaard dem damaligen deutschen Nationalstürmer Rudi Völler ins gelockte Haar. Özcan war anzumerken, dass ihn das Wiedersehen mit Teze besonders motivierte. Zwischen beiden Spielern blieb es zwar ruhig, Teze geriet in der 51. Minute allerdings mit Ismail Jakobs aneinander, worauf eine Rudelbildung folgte.

Die Statistik: 4

Im niederländischen Spieltagskader standen vier aktuelle Bundesliga-Kicker. Und zwar Ludovit Reis (VfL Osnabrück), Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun (beide Hertha BSC) und Kluivert (RB Leipzig). Allerdings fand sich lediglich letzterer in der Startelf wieder.

