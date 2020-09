Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

So lief das Spiel:

UEFA Nations League Schweiz - Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker VOR 3 STUNDEN

Nach einer gut zehnminütigen Aufwärmphase, in der die Schweizer Deutschland mit offensivem Pressing gehörig unter Druck setzen, war es dann das DFB-Team, das mit der ersten guten Möglichkeit in Führung ging. Julian Draxler hatte sich über rechts bis zur Grundlinie durchgetankt, über Matthias Ginter landete der Ball schließlich bei Ilkay Gündogan, der von der Strafraumkante überlegt und platziert ins rechte Eck vollendete (14.).

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Strafraumszenen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde waren es vor allem die Gastgeber, die aufdrehten. Haris Seferovic hätte aus sechs Metern volley nach Vorlage von Djibril Sow ausgleichen müssen (28.), ein paar Minuten später fälschte Ginter einen Seferovic-Schuss aus der Distanz auf das Tornetz ab (35.). Kurz vor der Pause dann noch mal Seferovic, der nach einem Steckpass von Renato Steffen nur den Außenpfosten traf (43.).

Zwischendurch hatte aber auch Deutschland die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Timo Werner spielte über links einen flachen Ball Richtung Elfmeterpunkt. Von hinten rauschte Draxler heran, schloss aber zu unpräzise ab (31.).

Nach dem Seitenwechsel agierte zunächst das deutsche Team wesentlich schwungvoller und schaffte es oft bis in den Schweizer Strafraum, doch der letzte Pass fand zu selten sein Ziel. Und so waren es die Schweizer, die den Ausgleich markieren konnten. Ohne Zweikämpfe führen zu müssen, schaffte es Breel Embolo an den linken Rand der Box und legte quer in die Mitte zum eingelaufenen Silvan Widmer, der ohne Probleme vollstrecken konnte (58.).

Danach ließ das Niveau auf beiden Seiten nach. Vor allem bei Deutschland schwanden die Kräfte und echte Chancen konnte sich keines der Teams mehr erspielen. Ein Freistoß von Granit Xhaka sorgte noch mal für Gefahr, aber Bernd Leno war zur Stelle (85.). Zwar geriet die deutsche Elf hinten raus wieder unter Druck, den späten Gegentreffer konnte sie dieses Mal aber verhindern.

Die Stimmen:

Toni Kroos (Deutschland): „Es lief ähnlich wie gegen Spanien. Wir müssen noch an Lösungen arbeiten, wenn uns der Gegner hoch anläuft. Vielleicht liegt es auch an der Konstellation, wir spielen so oft nicht zusammen. Hintenraus waren es aber zu viele Ballverluste.“

Ilkay Gündogan (Deutschland): „Ich bin ein bisschen angepisst. Es hat sich schon angedeutet am Ende der ersten Halbzeit, dass die vielen einfachen Ballverluste gefährlich werden. Wir sind dann in Konter gelaufen, das darf nicht passieren. Die zweite Halbzeit fangen wir gut an, lassen nichts anbrennen, aber dann isr der Ball wieder zu einfach weg. Am Ende ist es vielleicht noch glücklich, dass wir einen Punkt holen. Aber wir hätten auch 2:0 oder 3:0 gewinnen können."

Julian Draxler (Deutschland): „Das war sicher nicht unser bestes Spiel, vor allem nach der Pause. Wir haben es nicht geschafft, Bälle zu halten. Mit der Spielweise sind wir nicht hundertprozentig zufrieden, es was jetzt aber auch keine Riesenenttäuschung.“

Silvan Widmer (Schweiz): „Es war ein ausgelichenes Spiel. Vielleicht hatten wir am Ende eine Chance mehr, aber das geht so in Ordnung. Wir wollten nach der Niederlage gegen die Ukraine eine Reaktion zeigen, das ist uns gelungen.“

Jogi Löw (Trainer Deutschland): „Wir haben es wieder versäumt, das 2:0 zu machen. Wir schaffen es gerade nicht, aus unseren guten Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Dann haben wir die Schweiz zurück ins Spiel gelassen. Wir waren nicht konsequent und deswegen geht das Ergebnis in Ordnung.“

Das fiel auf: Kräfte aufgebraucht

Die Frage nach Sinn und Unsinn von Länderspielen in der Krisenzeit wurde vor allem aufgrund der hohen Belastung für die (National-)Spieler oft diskutiert. Dass auch die Leistung irgendwann leidet, ist da nur eine Frage der Zeit. Im Spiel Schweiz gegen Deutschland stellte sie sich nach einer knappen Stunde. Vor allem bei den Gästen war der Tank leer. Weil nicht nur die körperliche Frische schwand, ließen Niveau und Tempo deutlich nach.

Der Tweet des Spiels:

Die Statistik: 6

Auch im sechsten Spiel des 2018 geschaffenen Wettbewerbs Nations League gel

Süle: "Mannschaft bei EM bereit, um den Titel mitzuspielen"

UEFA Nations League Drei Dinge, die auffielen: Das fast perfekte Debüt des Robin Gosens 04/09/2020 AM 06:08