Bundestrainer Joachim Löw berief gegen die Ukraine mit Serge Gnabry, Leroy Sané, Leon Goretzka, Niklas Süle und Manuel Neuer gleich fünf Bayern-Profis in die Startelf. Zudem durfte Philipp Max wie schon im Testspiel gegen Tschechien auf der Linksverteidigerposition beginnen.

Die deutsche Mannschaft erwischte einen vielversprechenden Start in die Partie und verbuchte durch Goretzka (3.) sowie Robin Koch (5.) erste gute Abschlussmöglichkeiten. Den ersten Treffer des Spiels erzielten jedoch die Gäste nach zwölf Spielminuten: Oleksandr Zubkov wurde im Strafraum nur halbherzig attackiert und spitzelte die Kugel zu Roman Yaremchuk, der aus elf Metern wuchtig oben rechts einnetzte (12.).

Nach einer kurzen Phase des Schocks mit einer weiteren, nicht gut zu Ende gespielten Konterchance der Ukraine (15.) fing sich die DFB-Elf wieder und erzielte ihrerseits nach einem schnellen Gegenstoß den Ausgleichstreffer. Goretzka eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, zündete den Turbo und steckte dann auf Sané durch. Der Bayern-Angreifer legte sich den Ball am Strafraumrand auf den stärkeren linken Fuß und vollendete aus 15 Metern präzise zum 1:2 in die linke Ecke (23.).

Der omnipräsente Goretzka scheiterte kurz darauf per Distanzschuss zunächst noch am stark reagierenden Andriy Pyatov (26.), hatte aber wenig später bei der deutschen Führung erneut seine Füße im Spiel. Nach einem gefühlvollen Chip in den Strafraum von Koch nahm Goretzka den Ball herrlich aus der Luft runter und bediente von der Grundlinie Timo Werner, der aus zwei Metern mühelos einköpfte (33.).

Die erste gute Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen, die sich zu keiner Zeit versteckten. Oleksandr Zinchenkos Schuss von der Strafraumgrenze traf – noch leicht von Süle abgefälscht – den linken Außenpfosten (52.).

Auf der Gegenseite erhöhte Deutschland in der Folge das Tempo wieder etwas und baute den Vorsprung in der 64. Minute weiter aus. Ilkay Gündogan setzte nach einem dynamischen Antritt den aufgerückten Matthias Ginter in Szene. Dessen Querpass fand Werner, der aus elf Metern in die linke Ecke traf und an alter Wirkungsstätte in Leipzig den Doppelpack schnürte (64.).

Die Ukraine gab sich trotz zwei Toren Rückstand nicht auf, war an diesem Abend aber nicht mit dem Glück im Bunde. Zunächst traf der eingebürgerte Marlos mit einem schönen Schlenzer den Außenpfosten (75.), kurz darauf fälschte Koch einen Distanzschuss des eingewechselten Júnior Moraes an den rechten Pfosten ab (82.).

Deutschland brachte die Führung über die Zeit und reist am Dienstag als Tabellenführer zum abschließenden Gruppenspiel nach Spanien.

Die Stimmen:

Leroy Sané (Deutschland): "Es war ganz gut heute, wir haben nach dem Rückstand nicht aufgehört. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir das gemacht haben."

Leon Goretzka (Deutschland): "Es war ein ganz schwieriges Spiel. Ein sehr tiefer Boden und ein spielerisch starker Gegner. In unserer aktuellen Situation helfen nur Sieg, von daher war es ein gelungener Abend."

Timo Werner (Deutschland): "Wir haben alle Spiele mit einer anderen Aufstellung gespielt. Durch den straffen Zeitplan bricht immer mal wieder jemand weg. Nach vorne sieht das schon sehr gut aus, nach hinten werden wir immer sicherer. Auch wenn uns heute ein paar Mal der Pfosten gerettet hat."

Der Tweet zum Spiel:

Sicherlich eines der Highlights der Partie: Leon Goretzkas Ballannahme vor dem 2:1 durch Werner.

Das fiel auf: Löws Rückkehr zur Viererkette

Bundestrainer Löw ließ gegen die Ukraine nicht wie zuletzt immer mit einer Fünferkette spielen, sondern wagte nach langer Zeit wieder die Rückkehr zu vier Mann in der letzten Reihe. Leeds-Profi Koch agierte nicht wie im Test gegen Tschechien als mittlerer Mann der Fünferkette, sondern rückte stattdessen eine Position nach vorn und sicherte das Duo Gündogan/Goretzka im Dreier-Mittelfeld ab.

Offensiv wirkte sich die Umstellung positiv aus, da sich sowohl Gündogan als auch Goretzka bedenkenlos in nach vorne einschalten durften und immer wieder für Gleich- oder Überzahl in Strafraumnähe sorgten. Defensiv offenbarte Deutschland aber insbesondere über die rechte Abwehrseite immer wieder große Lücken und hatte Glück, dass die Ukrainer ihre teils großen Freiheiten selten zu nutzen wussten.

Die Statistik: 95

Manuel Neuer absolvierte sein 95. Länderspiel für den DFB und zog mit Torhüterlegende Sepp Maier gleich.

