Die deutsche Nationalmannschaft legte am Samstag die 180 Kilometer Luftlinie von Stuttgart nach Basel per Charterflug zurück, statt die rund 260 lange Kilometer Strecke per Bus oder Zug zurückzulegen. Die Anreise am Samstag hatte im Internet für Empörung gesorgt. Viele Fans kritisierten scharf, dass der kurze Charterflug nicht zu dem Nachhaltigkeitskonzept passe, dem sich der DFB öffentlich verschrieben habe.