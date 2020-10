Nach wenigen Minuten Anlaufzeit wagte sich auch der Gast aus der Schweiz nach vorne und wurde dabei gleich richtig gefährlich: Xherdan Shaqiri tauchte nach einem Zuspiel von Remo Freuler völlig frei vor Manuel Neuer auf, der Torhüter lenkte den Abschluss stark zur Ecke. Doch diese nutzten die Schweizer zur frühen Führung: Robin Gosens klärte die Hereingabe zu kurz, Freuler machte das Leder wieder scharf und fand im Strafraum den alleingelassenen Mario Gavranovic (5.), der über Neuer hinweg den Ball per Kopf verwertete.

Deutschland suchte die schnelle Antwort, doch gegen tief stehende Schweizer fand das DFB-Team meist mit dem letzten Pass nur den Gegner und leistete sich weiterhin Leichtsinnsfehler: Erst machte Neuer ein versuchtes Anspiel im Spielaufbau scharf und bügelte seinen Bock eigenhändig im eins gegen eins mit Gavranovic (16.) wieder aus. Nach einem Fehlpass von Kroos, der sein 100. Länderspiel absolvierte, war Neuer gut zehn Minuten später machtlos, Haris Seferovic bediente am Fünfmeterraum Freuler (27.), der die Kugel sehenswert über Neuer und den auf der Linie stehenden Antonio Rüdiger zum 2:0 hob.

Das Tor läutete fünf wilde Minuten ein, denn die Schweiz ging im Gegenzug gleich wieder in Front. Nachdem Seferovic erst an Neuer scheiterte, sprang der Ball vor die Füße von Gavranovic (57.), der die Kugel unter die Latte hämmerte.

Die Führung hielt allerdings nicht lange, Serge Gnabry (60.) traf nach Vorarbeit von Timo Werner kreativ per Hacke zum erneuten Ausgleich.

Das DFB-Team kam in der Folge zwei Mal zu aussichtsreichen Freistoß-Möglichkeiten, doch Kroos scheiterte erst an der Mauer (63.), ehe er bei der zweiten Gelegenheit eine Schlenzer knapp über das Tor beförderte (70.).

Aus dem Spiel heraus dauerte es bis zur 81. Minute, bis es wieder eine Torchance gab. Der eingewechselte Julian Draxler scheiterte mit einem Abschluss aus spitzem Winkel am gut postierten Sommer.

Kurz vor Schluss musste Nico Elvedi (90.+3) mit Gelb-Rot vom Platz, doch Deutschland wurde in der Schlussphase nicht mehr gefährlich und muss sich mit einem Punkt abfinden.

Jogi Löw (Deutschland): „Es war ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften haben viel riskiert, aber auch viele Fehler gemacht. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, haben aber nach dem 0:2 Moral bewiesen. Nach vorne haben wir gut gespielt, doch in der Verteidigung sah es das ein oder andere Mal nicht gut aus. Wir haben Fehler gemacht, die wir beheben müssen. Wir haben gekämpft und sind wenigstens gut zurückgekommen.“

Kai Havertz (Deutschland): „Wir sind nach vielen Rückschlägen immer wieder zurückgekommen und haben eine gute Moral bewiesen. Es gab tolle Ansätze in unserem Angriffsspiel, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber lassen uns nicht von unserem Spiel abbringen. Wir haben eine gute Mentalität gezeigt und in der zweiten Halbzeit auch toll gespielt. Wir müssen aber in einigen Situation besser, erwachsener verteidigen. Dennoch haben wir gute Ansätze gezeigt.“