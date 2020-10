Die Debatte, ob Joachim Löw einen der nach der WM 2018 ausgebooteten Routiniers wieder zurück in den Kader der deutschen Nationalmannschaft holen sollte, ging in die nächste Runde. Ein Thema, das sich seit knapp zwei Jahren wie Kaugummi durch die Länderspielpausen zieht.

Diesmal waren nicht Thomas Müller oder Mats Hummels an der Reihe, sondern Jérôme Boateng, dessen Qualität in der Innenverteidigung Neu-TV-Experte Bastian Schweinsteiger beim knappen 2:1 gegen die Ukraine vermisste.

"Ich persönlich sage immer: Die Besten sollten spielen. Und ich sehe da Jérôme Boateng auf einem sehr hohen Niveau. Das hat man ja auch in der Champions League gesehen", lobte der 36-Jährige in der "ARD".

Aber gilt das auch für den FC Bayern? Fakt ist: Ein Boateng in dieser Form kann jedem Verein der Welt weiterhelfen. Allerdings will der Ex-Nationalspieler auch leistungsgerecht entlohnt werden und wird wohl auf einen langfristigen Vertrag pochen. Mit dann beinahe 33 Jahren.

Ganz andere Töne schlug der 43-Jährige dagegen an, als es um Alaba ging, dessen Vertrag ebenfalls im kommenden Sommer ausläuft. "Wir werden David kein Ultimatum setzen und keine Spielchen spielen", so Salihamidzic: "Wir werden versuchen, ihn zu überzeugen, und würden uns freuen, wenn er in München bleibt."

Die Prioritäten sind also klar verteilt: Alaba first, Boateng second. Sollte sich der Österreicher trotz aktuell stockender Verhandlungen für einen Verbleib entscheiden, dürfte sich Boatengs zehnjährige Amtszeit an der Isar dem Ende entgegen neigen.