Über das weitere Vorgehen wird nun mit den lokalen Gesundheitsbehörden beraten. Ob das Duell gegen die deutsche Mannschaft am 13. Oktober durch den Coronafall beeinflusst wird, ist deshalb noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass Teamkollegen als Kontaktpersonen ebenfalls noch in Quarantäne müssen. Der SFV betonte allerdings, dass die Schutzmaßnahmen und Vorgaben der UEFA gemäß dem "UEFA Return to Play Protocol" seit Beginn des Zusammenzugs strikt eingehalten wurden.