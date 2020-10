Nur zwei Tage nach dem Spiel gegen die Schweiz am Dienstag ist Bayern München schon wieder in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den 1. FC Düren gefordert. Keine 48 Stunden später geht es in der Liga auswärts gegen Arminia Bielefeld. Es folgen reichlich englische Wochen mit Bundesliga, Champions League und weiteren drei Länderspielen in diesem Jahr.