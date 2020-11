Portugals Nationalcoach Fernando Santos bestätigte am Dienstag, dass Ronaldo fit sei.

Der 35-jährige Ronaldo war am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel von Juventus Turin bei Lazio Rom (1:1) in der 75. Minute wegen einer Verletzung am Knöchel ausgewechselt worden. Ihm war zuvor (15.) im zweiten Liga-Einsatz nach seiner Corona-Infektion bereits der dritte Treffer gelungen.