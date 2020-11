Die Agenda dieses brisanten Gipfeltreffens ist so umfangreich wie gewichtig. Die Führungskrise im DFB, die Nachfolge von DFL-Boss Christian Seifert, die Verteilung der Medienerlöse sowie der Umgang mit der Coronakrise - was auch immer den deutschen Profifußball in den vergangenen Wochen und Monaten umgetrieben hat, kommt am Mittwoch auf den Tisch. Eine gemeinsame Linie wollen Karl-Heinz Rummenigge und seine 14 Mitstreiter im noblen Frankfurter "Airport Club" finden, doch riskieren sie vielmehr die Spaltung der Bundesliga.