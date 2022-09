Im "Spitzenspiel" um die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe legte die DFB-Elf eine enttäuschende erste Halbzeit hin und geriet gegen mutig auftretende Ungarn folgerichtig in Rückstand.

Kapitän Adam Szalai verlängerte einen Szoboszlai-Eckball am vorderen Fünfereck mit einer Mischung aus Hacke und Außenrist traumhaft in die lange Ecke. Neuer-Vertreter Marc-André ter Stegen im deutschen Tor war gegen dieses Kunststück ohne Abwehrchance (17.).

Ad

Gegen extrem gut organisierte und kompakt verschiebende Ungarn blieb die statisch spielende DFB-Elf offensiv weit hinter ihren Möglichkeiten und verbuchte durch Thomas Müllers Kopfball den einzigen Abschluss auf das gegnerische Tor (39.).

WM Nicht Aufgabe der Spieler: Schlotterbeck äußert sich zu Katar-Frage VOR 12 STUNDEN

Nach einer ersten Hälfte zum Vergessen stellte Bundestrainer Hansi Flick mit der Hereinnahme von Thilo Kehrer für Serge Gnabry auf eine Dreierkette um. Gefährliche, aber noch zu unpräzise Abschlüsse von Leroy Sané (51.), Timo Werner (57.) und Joshua Kimmich (60.) waren die positive Folge der deutschen Systemumstellung.

In der Schlussphase war es erneut Kimmich, der mit zwei Schüssen vom Strafraumrand für Gefahr sorgte. Ersteren blockte Adam Lang mit dem Kopf am Fünfmeterraum ab (77.), der zweiten Abschluss von Kimmich verfehlte das ungarische Gehäuse nur knapp (87.). Deutschland konnte in der Schlussminuten aber nicht mehr zulegen und hat durch die Niederlage auch keine Chance mehr auf den Gruppensieg.

Bis Katar bleiben Flick noch zwei Spiele, um den viermaligen Weltmeister doch noch in Turnierform zu bringen. Letzter Gegner in der Nations League ist am Montag in Wembley EM-Vize England, die WM-Generalprobe steigt am 16. November im Oman.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: DFB-Elf lange ideenlos und statisch

Gegen defensiv unangenehm zu bespielende Ungarn lieferte Deutschland vor allem in der ersten Hälfte eine erschreckend schwache Vorstellung ab. Defensiv wurden den Ungarn – auch bedingt durch zahlreiche Ballverluste in der Offensive – immer wieder große Räume gegeben. Im Spiel mit Ball agierte die deutsche Mannschaft lange Zeit zu statisch und vermisste den einen Spieler, der an diesem Abend die zündende Idee lieferte.

Die Statistik: 1

Nach zuvor 13 ungeschlagenen Spielen in der Ära Hansi Flick hat die DFB-Elf im 14. Spiel die erste Niederlage unter dem neuen Bundestrainer hinnehmen müssen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Experiment gescheitert: Bayern plant mit Mané wohl auf anderer Position

Müller verletzt Musiala: Schmerzhafte Attacke vom Teamkollegen

Premier League Werner gesteht: Chelsea war "nicht die allerbeste Zeit" VOR 14 STUNDEN