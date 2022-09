Durch den standesgemäßen Sieg blieb Argentinien zum 34. Mal in Folge ungeschlagen.

Ihre bislang letzte Niederlage kassierte die Seleccion 2019 im Copa-America-Halbfinale.

Am Dienstag setzen Messi und Co. in New York gegen Jamaika ihre Vorbereitung auf die bevorstehende WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) fort.

Am Golf trifft Argentinien in der Vorrundengruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

