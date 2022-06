Übertragung Ungarn - Deutschland live im TV, Stream und Ticker: UEFA Nations Lague , Gruppe 3

Deutschland trifft am Samstag, 11. Juni, in Budapest in der Nations League auf Ungarn. Anstoß ist um 20:45 Uhr MESZ. Die Mannschaft von Hansi Flick ist mit zwei Unentschieden in das Turnier gestartet. Sowohl gegen Europameister Italien als auch den EM-Finalisten England spielte das DFB-Team 1:1. Hier gibt es alle Informationen zum Gruppenspiel in der Nations League gegen Ungarn.