In einer Pressemitteilung der Mbappé-Seite hieß es am Montag unter anderem: "Er hat sich entschieden, nicht an dem geplanten Fotoshooting teilzunehmen. Grund ist die Weigerung des Verbands, die Vereinbarungen bezüglich der Bildrechte zu ändern. Er und seine Berater bedauern zutiefst, dass es nicht, wie angestrebt, vor der Weltmeisterschaft zu einer Einigung gekommen ist."

Bereits im März hatte es zwischen dem Weltmeister von 2018 und dem französischen Verband FFF diesbezüglich Streit gegeben.

Der Verband wollte die Entscheidung zunächst auf die Zeit nach der WM in Katar (ab 20. November) verschieben.

Mbappé ließ weiter mitteilen, dass seine Entscheidung "natürlich nicht sein volles Engagement und seine Entschlossenheit infrage stellt, zum gemeinsamen Erfolg der Nationalmannschaft bei den wichtigen bevorstehenden sportlichen Ereignissen beizutragen".

Einigung zwischen Verband und Spielern

In dem Fotoshooting, das am Dienstag stattfinden sollte, waren offenbar Bilder für rund 14 Sponsoren der französischen Nationalmannschaft geplant. Laut der "L'Équipe" fühle sich Mbappé zudem nicht wohl, für Wettanbieter und Fast-Food-Unternehmen wie KFC oder Coca-Cola Werbung zu machen.

Am Montagabend reagierte aber auch der Verband FFF und erklärte, man werde nach Gesprächen mit allen Beteiligten die Vereinbarung bezüglich der Bildrechte "überarbeiten". Zudem hätten die Spieler "einstimmige" rechtliche Zweifel vorgebracht. Das stellte offenbar auch Mbappé zufrieden. Denn nach Informationen der "L'Équipe" will der PSG-Superstar nun doch am Fotoshooting teilnehmen.

