Die Nati benötigte einen Dreier, um die Chancen auf die Playoffs zu wahren. Voraussetzung dafür war allerdings, dass Portugal im Parallelspiel nicht gegen Tschechien gewinnt.

In einer höhepunktarmen ersten Hälfte hatten die Spanier große Schwierigkeiten, das Spielgerät in die Gefahrenzone vorzutragen. Die Schweiz hielt gegen ballbesitzdominante Iberer mehr als nur gut dagegen und erarbeitete sich ein Chancenplus, das in einer knappen sowie verdienten Gästeführung mündete.

Diese fiel in der 21. Minute nach einem ruhenden Ball. Ruben Vargas servierte von der linken Seite per Eckstoß. ManCity-Neuzugang Manuel Akanji übersprang im Zentrum César Azpilicueta und nickte aus sechs Metern per Aufsetzer zum 1:0 ins rechte obere Eck.

Mit nur zwei spanischen Schüssen, die beide geblockt wurden, ging es in die Pause.

Die Spanier kamen gut aus der Kabine. Sie drückten nach vorne und glichen knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel aus. Marco Asensio dribbelte in der 55. Minute aus halbrechter Position nach innen, wo er zentral vor der Box in die linke Sechzehnerhälfte passte. Dort schoss der aufgerückte Jordi Alba unbedrängt hoch zum 1:1 ein.

Wenig später fingen sich die Hausherren allerdings erneut nach einem Eckstoß ein Gegentor. Wieder nach einem Vargas-Eckstoß von links. Dieser landete am ersten Pfosten bei Akanji, der per Direktabnahme nach innen weiterleitete. Dort lenkte Breel Embolo den Ball zum 2:1 über die Linie (58.).

Auf diesen Rückschlag reagierte Spanien-Coach Luis Enrique mit einem Dreifachwechsel. Er brachte unter anderem Nico Williams (63.), der ebenso wie der sieben Minuten später ins Spiel gebrachte Marcos Llorente die Offensivgefahr erhöhte. Auch wegen eines wieder einmal klasse aufgelegten Yann Sommers blieb es allerdings beim 1:2.

Am Dienstag findet der letzte Gruppenspieltag statt. Im Iberer-Duell machen Portugal und Spanien das Final-Four-Ticket unter sich aus, während Tschechien in der Schweiz gastiert.

Das fiel auf: Barça-Dominanz - doch nur auf dem Papier

Sechs Barça-Spieler schafften es in die spanische Startelf, hingegen nur einer von Real Madrid. Dass ein Großteil der Akteure bereits auf Vereinsebene eingespielt sind, kann sicherlich nicht schaden, doch viel mehr als ein dickes Plus an Ballbesitz sprang für die Furia Roja dabei nicht heraus. Asensio, der einzige Königliche, der von Beginn an ran durfte, hatte im ersten Durchgang lediglich 24 Ballkontakte und damit zusammen mit Keeper Unai Simón die wenigsten in seinem Team. Gut eingebunden sieht anders aus. Zumindest eine tolle Szene hatte Asensio allerdings, als er Albas zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer mustergültig vorbereitete.

Die Statistik: 0

Zum ersten Mal im 17. Nations-League-Spiel schaffte es La Furia Roja nicht, den Ball im ersten Durchgang mindestens einmal aufs Tor zu schießen.

