Am Freitag, den 23. September, empfängt Deutschland Tabellenführer Ungarn in der Nations League. Anpfiff in Leipzig ist um 20:45 Uhr.

Hansi Flick auf Kapitän Manuel Neuer und Mannschaftskollege Leon Goretzka verzichten. Dabei muss die Mannschaft von Bundestrainerauf Kapitänund Mannschaftskollegeverzichten. Die beiden Bayern-Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet

Ad

Die DFB-Elf ist nach vier Spielen in Gruppe 3 der Liga A noch ohne Niederlage, gewann zuletzt im Juni gegen Italien zum ersten Mal in der Nations League. Mit einem Sieg gegen Ungarn würde die Mannschaft um Joshua Kimmich die Tabellenspitze erklimmen.

Fußball Flick überdenkt Corona-Umgang nach Infektionen von Neuer und Goretzka VOR 7 STUNDEN

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des 5. Spieltags in der Nations League zwischen Deutschland und Ungarn:

Deutschland - Ungarn live im TV

Das Spiel in der Nations League zwischen Deutschland und Ungarn könnt Ihr live im Free-TV im "ZDF" verfolgen.

Deutschland - Ungarn: Nations League live im Stream

Einen Livestream zum Auftritt der Deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Ungarn gibt es in der "ZDF Mediathek" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

DFB-Elf - Ungarn live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn an. Zudem gibt es bei Nations League. bietet einen Liveticker zumzwischenundan. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News, Ergebnisse und Informationen zur

Deutschland - Ungarn live: Mittelfeld oder Sturm? Havertz äußert sich

Kai Havertz tut sich inzwischen als echter Neuner leichter. "Natürlich fällt es mir auf der Zehn etwas schwerer, weil ich bei Chelsea in den vergangenen eineinhalb Jahren eigentlich nur Mittelstürmer gespielt habe und das zwei komplett verschiedene Rollen sind", sagte der England-Legionär im Nationalspielertut sich inzwischen als echter Neuner leichter. "Natürlich fällt es mir auf der Zehn etwas schwerer, weil ich beiin den vergangenen eineinhalb Jahren eigentlich nur Mittelstürmer gespielt habe und das zwei komplett verschiedene Rollen sind", sagte der England-Legionär im "kicker" -Interview. Grundsätzlich sei ihm seine Position allerdings "nicht so wichtig." | Zum Bericht

Deutschland - Ungarn live: Neuer und Goretzka positiv auf Corona getestet

Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind an Corona erkrankt und reisen aus dem Lager der deutschen Nationalmannschaft ab. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Beide Spieler seien derzeit symptomfrei. Julian Brandt musste aufgrund eines grippalen Infekts abreisen, er wurde negativ auf das Coronavirus getestet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Offiziell: Bochum verpflichtet neuen Coach

Müller verletzt Musiala: Schmerzhafte Attacke vom Teamkollegen

UEFA Nations League Neuer und Goretzka positiv auf Corona getestet - Auch Brandt abgereist UPDATE GESTERN UM 11:51 UHR