"Das muss er lernen", sagte Augustinsson vor der Begegnung und attackierte Haaland: "Das war ein bisschen unreif, weil es Ärger hervorrufen kann. Aber es besteht ein Derbyfeeling zwischen Schweden und Norwegen und solche Dinge können passieren."

Der 28-Jährige verwies darauf, dass in Deutschland und Spanien "sehr viele heftige Dinge gesagt" würden. Nach dem ersten Aufeinandertreffen hatte Haaland dem Innenverteidiger Milosevic, der einst für Darmstadt 98 in der Bundesliga spielte, in den Medien vorgeworfen, er habe ihn als "Hure" bezeichnet und ihm angedroht, seine Beine zu brechen.

Haaland reagierte nun mit einem Doppelpack auf die Kritik aus Schweden - und sorgte dafür, dass Norwegen in der Nations League weiter ungeschlagen bleibt. Im zweiten skandinavischen Duell siegte das Team des ehemaligen Köln-Trainers Stale Solbakken am vierten Spieltag der Gruppe B4 gegen Schweden 3:2 (1:0).

In Oslo brachte Haaland, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechseln wird, seine Mannschaft per Kopf in Führung (10.).

Sörloth und Forsberg treffen

Nach der Pause erhöhte der 21-Jährige, der nun auf 20 Tore in 21 Länderspielen kommt, per Foulelfmeter nach Videobeweis (54.). RB Leipzigs Emil Forsberg (63.) verkürzte mit einem Rechtsschuss in den Winkel, Alexander Sörloth (77.) konterte. Victor Gyökeres (90.+5) gelang noch der schwedische Anschlusstreffer.

Erst am vergangenen Sonntag waren die skandinavischen Rivalen aufeinandergetroffen - dank Doppelpacker Haaland mit dem besseren Ende für Norwegen. Im Rückspiel machte der Goalgetter dort weiter, wo er beim Auswärtssieg in Solna aufgehört hatte.

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Slowenien behauptete die Solbakken-Elf die Tabellenführung. Schweden bleibt nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen Vorletzter.

(mit SID)

