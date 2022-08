Fußball

Carlo Ancelotti vor dem Uefa-Supercup über Gegner Eintracht Frankfurt: "Ein Team mit viel Intensität"

Die Euphorie vom Sieg in der Champions League ist bei Carlo Ancelotti noch nicht verflogen. Diesen Schwung will der Trainer von Real Madrid nun auch mit in den UEFA-Supercup nehmen. Am Mittwochabend treffen die Königlichen auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Die Aussagen von Carlo Ancelotti und Karim Benzema im Video

00:01:01, vor einer Stunde