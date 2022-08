Zwischen den ersten beiden Spieltagen der Bundesliga durfte sich die Eintracht noch einmal an die glorreichen Höhen der vergangenen Saison zurückerinnern und mit Real Madrid um den UEFA Supercup kämpfen.

Das glücklichere Ende war jedoch den Königlichen vergönnt, die sich letzten Endes verdient 2:0 gegen einen mutig auftretenden Bundesligisten durchsetzten.

Von den Medien wurde dabei besonders der zweite Treffer des Abends hervorgehoben.

Karim Benzema stellte in der 65. Minute auf 2:0 und zog damit in der ewigen Torjägerliste bei Real Madrid mit Vereinslegende Raul gleich (jeweils 321 Tore). Zuvor brachte David Alaba die Königlichen in Front (37. Minute).

Die Pressestimmen zum UEFA Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid.

Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Real Madrid eine Nummer zu groß: Frankfurt verliert Supercup"

Bild: "Kamada verballert Mega-Chance: Frankfurts bitterer Supercup-Abend gegen Real"

Sky: "Real für Frankfurt zu stark! SGE verpasst Supercup-Coup"

Goal: "Real holt gegen tapfere Eintracht den Supercup"

Sport1: "Wunder bleibt aus: Alaba verdirbt Eintrachts großen Abend"

Pressestimmen aus Spanien

AS: "Madrid, der Fünfach-Champion"

Mundo Deportivo: "Madrid ist Europas Super-Champion"

Sport: "Alaba und Benzema bescheren Real Madrid den Supercup"

Marca: "Real Madrid ist immer noch König"

Pressestimmen aus England

The Sun: "Benzema übertrifft Raul in der Torschützenliste und besiegelt den Supercup-Sieg für Madrid"

The Independent: "Real Madrid gewinnt den Supercup - Benzema wird zweitbester Torschütze der Geschichte"

The Guardian: "Alaba und Benzema besiegeln Supercup-Erfolg"

Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Der Supercup gehört Real: Ancelotti feiert mit Alaba und Benzema"

Tuttosport: "Eintracht stürzt ohne Kostic: Supercup geht an Real Madrid. Ancelotti überholt Guardiola"

Corriere dello Sport: "Benzema überholt Raul, Eintracht K.o. - Real gewinnt den Supercup"

Pressestimmen aus Frankreich

L'Equipe: "Die guten Gewohnheiten - Benzema zweitbester Torschütze von Real"

Pressestimmen aus Österreich

Krone: "Alaba-Tor bei Supercup-Sieg von abgezocktem Real"

