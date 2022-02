Die Gruppe hatte nach der russischen Invasion Zuflucht in einem Hotel in der Hauptstadt Kiew gesucht.

"Wir sind hier mit unseren Familien, die wegen der Situation in einem Hotel wohnen. Wir bitten die brasilianische Regierung um Hilfe", sagte Marlon, einer von 13 Brasilianern, die bei Spitzenklub Donezk spielen."

Das Video zeigt rund 20 Personen, darunter die Familien der Profis, die in einem Raum im Hotel sitzen und stehen. Zu der Gruppe gehört auch Nationalspieler David Neres, der erst im Januar vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam nach Donezk gewechselt war.

Die betroffenen Fußballer spielen alle für Meister Dynamo Kiew oder Schachtjor. Die brasilianische Botschaft in Kiew teilte in einer Erklärung mit, dass sie geöffnet bleibe und sich um den Schutz der rund 500 Brasilianer in der Ukraine bemühen werde.

