An seinem 85. Geburtstag wird Uwe Seeler schon wieder sein typisches Lachen auflegen. Den Schock eines folgenreichen Sturzes im September, der erst jetzt bekannt wurde, hat das deutsche Fußball-Idol mittlerweile verdaut.

"Die Ärzte hatten richtig was zu nähen bei mir", sagte der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft der Hamburger Morgenpost: "Ich sah aus wie Quasimodo, habe mich zu Hause versteckt und bin erst wieder vor die Tür gegangen, als es einigermaßen abgeheilt ist."

Seeler, der am 5. November im Kreise seiner Familie seinen Ehrentag begeht, war laut Angaben der Zeitung am 12. September nach einem Kaffeetrinken mit einem Tablett in der Hand gestürzt. "Ich bin direkt in die Porzellanscherben gefallen", sagte der einstige Topstürmer des Hamburger SV, der laut seiner Frau Ilka "blutete wie eine Sau".

Seeler, der nicht nur in der Hansestadt wegen seiner Bodenständigkeit verehrt wird, nehme blutverdünnende Mittel, er wurde im Krankenhaus behandelt.

Seeler: "Alt werden ist nichts für Feiglinge"

"Das war schon heftig, es hätte noch so viel mehr passieren können. Da kriegst du es mit der Angst zu tun", sagte Ilka Seeler: "Wir alle haben Uwe liebevoll gepflegt, täglich neue Verbände gemacht." Aber der Hamburger Ehrenbürger habe "von Natur ein gutes Heilfleisch bekommen und dazu - wie schon früher zu seinen aktiven Zeiten - einen eisernen Willen, wieder gesund zu werden."

Der Vize-Weltmeister von 1966, deutsche Meister, Pokalsieger und erste Torschützenkönig der Bundesliga hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2020 erlitt das Idol bei einem schweren Sturz einen Hüftbruch. Ihm machen zudem die Folgen eines Autounfalls von vor elf Jahren zu schaffen, ihn plagen seither Rückenprobleme.

2017 wurde Seeler erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt. "Alt werden ist nichts für Feiglinge", pflegt Seeler stets zu sagen.

