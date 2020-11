Bei Argentiniens 2:0 (2:0) in Peru war erneut auf den Stuttgarter Nicolás González Verlass. Der VfB-Stürmer traf wie schon am Donnerstag beim 1:1 gegen Paraguay, markierte in der 17. Minute nach gekonnter Ballmitnahme die Führung aus kurzer Distanz, die Lautaro Martínez (28.) von Inter Mailand noch vor der Pause ausbaute.