Fußball

WM-Quali: Argentinien löst gegen Brasilien WM-Ticket - Messi kommt nicht an Alisson vorbei - Highlights

Durch ein 0:0 im Spitzenspiel gegen Brasilien fixiert Argentinien die Teilnahme an der WM 2022 in Katar. Lionel Messi feiert nach einer Verletzungspause sein Comeback in der Startelf. Brasilien, das ohne den verletzten Antreiber Neymar beim Erzrivalen antreten musste, hatte bereits zuvor sein Ticket nach Katar gelöst. Die Argentinier sind nun seit 27 Spielen ohne Niederlage. Die Highlights.

00:02:00, vor einer Stunde