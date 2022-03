Fußball

WM-Qualifikation: Brasilien schenkt Chile im Maracanã vier Tore ein - Neymar und Vinícius Júnior treffen

Brasilien bleibt in der südamerikanischen WM-Qualifikation das Maß der Dinge: Die Seleção besiegte am Donnerstag Chile im Maracanã in Rio de Janeiro deutlich mit 4:0. Neymar und Vinícius Júnior sorgten für die 2:0-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte legten Philippe Coutinho und Richarlison nach. Chile droht nach der Niederlage nun, die Weltmeisterschaft in Katar zu verpassen.

00:02:00, vor 2 Stunden